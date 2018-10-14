Karlov'un eşi: Bu bir terör olayıydı

Türkiye ile Rusya arasında kurulan ve her iki ülke devlet başkanlarının eş başkanlığını yaptığı Üst Düzey İşbirliği Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Türk-Rus Toplumsal Forumu, Rus ve Türk basın mensuplarını Moskova’da bir araya getirdi. Etkinlik kapsamında genç gazeteciler bir araya gelirken, mart ayında Moskova’da hizmete açılan Yunus Emre Enstitüsü, Türk-Rus Toplumsal Forumu’nun başkanları ve ortakları ile görüşmeye ev sahipliği yaptı. Enstitüde gerçekleşen toplantıda Ankara’da 2016 yılında suikaste uğrayan Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un eşi Marina Karlov, Karlov Vakfı’nın çalışmaları hakkında gazetecilere bilgi verdi.

"Terör olayıydı"

Etkinliğin ardından konuşan Marina Karlov, eşinin suikaste uğramasının ardından çok sayıda Türk vatandaşının kendisine destek olduğunu belirtti. Vatandaşların Karlov’a saygı duyduğunu, ve yaşadıkları üzüntüyü kendisine ilettiklerini söyleyen Karlov, kendisinin de Türk vatandaşlarına “Benim eşim başına gelen ne Rus ne de Türk halkını ilgilendiren, halklarla ilgili sorun. Bu uluslararası terörle ilgili. Bu bir terör olayıydı” yanıtını verdiğini kaydetti.

Torunlarını büyütecekti

Andrey Karlov’un hayatında bir arzusunun gerçekleştirğini ve Antalya’nın Demre ilçesi ile Andre Karlov’un doğum yeri olan Klintsı şehrinin kardeş şehir olduğunu hatırlatan Marina Karlov, eşinin torunlarını büyütme hayalinin de bulunduğunu söyledi. Marina Karlov, şöyle konuştu:

“Biz Karlov ile çok şey hayal etmiştik. İleride gerçekleştireceğimiz farklı planlarımız vardı. Onun hayallerinden biri de torunlarını büyütmekti. Şu an bunu ben yapıyorum. Torunlarıma bakıyorum. Torunlarım küçük ama ben onlara dedelerini anlatıyorum. Yaşamı boyunca iyi bir diplomat olduğunu, Türk-Rus ilişkilerini geliştirdiğini anlatıyorum. Elimde onun hatırasıyla ilgili çok fotoğraf var. Onlar bir yere gitmedi. Fotoğrafları unutmamaları için torunlarıma gösteriyorum.”

Öğrenci değişimi

Eşinin adına kurulan Andrey Karlov Vakfı’nın çalışmaları hakkında da konuMarina Karlov, vakfın bilimsel projeleri desteklediğini söyledi. Vakfın Türk-Rus Toplumsal Formu çerçevesinde şubat ayında Türk ve Rus üniversitelerinin rektörlerini Rusya’da bir araya getirdiğini hatırlatan Karlov, “Yakında Türkiye’de de bir araya getireceğiz ve bu rektörlere uluslararası anlaşmaları imzalatacağız. Uluslararası öğrenci değişimi gibi, diploma denklikleri gibi konularda imzalar atılacak. Bu çok iyi” dedi.

(Milliyet)