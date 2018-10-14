0553 313 94 23

Karlov'un eşi: Bu bir terör olayıydı

Andrey Karlov’un eşi Marina Karlov, kocasının öldürülmesinin Rus ve Türk halklarıyla ilgili bir sorun değil, uluslararası terör olduğunu belirterek"Şimdi torunlarıma dedelerinin iyi bir diplomat olduğunu, Türk-Rus ilişkilerini geliştirdiğini anlatıyorum" dedi.

14 Ekim 2018 Pazar 07:20
Karlov'un eşi: Bu bir terör olayıydı

Türkiye ile Rusya arasında kurulan ve her iki ülke devlet başkanlarının eş başkanlığını yaptığı Üst Düzey İşbirliği Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Türk-Rus Toplumsal Forumu, Rus ve Türk basın mensuplarını Moskova’da bir araya getirdi. Etkinlik kapsamında genç gazeteciler bir araya gelirken, mart ayında Moskova’da hizmete açılan Yunus Emre Enstitüsü, Türk-Rus Toplumsal Forumu’nun başkanları ve ortakları ile görüşmeye ev sahipliği yaptı. Enstitüde gerçekleşen toplantıda Ankara’da 2016 yılında suikaste uğrayan Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un eşi Marina Karlov, Karlov Vakfı’nın çalışmaları hakkında gazetecilere bilgi verdi.

"Terör olayıydı"

Etkinliğin ardından konuşan Marina Karlov, eşinin suikaste uğramasının ardından çok sayıda Türk vatandaşının kendisine destek olduğunu belirtti. Vatandaşların Karlov’a saygı duyduğunu, ve yaşadıkları üzüntüyü kendisine ilettiklerini söyleyen Karlov, kendisinin de Türk vatandaşlarına “Benim eşim başına gelen ne Rus ne de Türk halkını ilgilendiren, halklarla ilgili sorun. Bu uluslararası terörle ilgili. Bu bir terör olayıydı” yanıtını verdiğini kaydetti.

Torunlarını büyütecekti

Andrey Karlov’un hayatında bir arzusunun gerçekleştirğini ve Antalya’nın Demre ilçesi ile Andre Karlov’un doğum yeri olan Klintsı şehrinin kardeş şehir olduğunu hatırlatan Marina Karlov, eşinin torunlarını büyütme hayalinin de bulunduğunu söyledi. Marina Karlov, şöyle konuştu:

“Biz Karlov ile çok şey hayal etmiştik. İleride gerçekleştireceğimiz farklı planlarımız vardı. Onun hayallerinden biri de torunlarını büyütmekti. Şu an bunu ben yapıyorum. Torunlarıma bakıyorum. Torunlarım küçük ama ben onlara dedelerini anlatıyorum. Yaşamı boyunca iyi bir diplomat olduğunu, Türk-Rus ilişkilerini geliştirdiğini anlatıyorum. Elimde onun hatırasıyla ilgili çok fotoğraf var. Onlar bir yere gitmedi. Fotoğrafları unutmamaları için torunlarıma gösteriyorum.”

Öğrenci değişimi

Eşinin adına kurulan Andrey Karlov Vakfı’nın çalışmaları hakkında da konuMarina Karlov, vakfın bilimsel projeleri desteklediğini söyledi. Vakfın Türk-Rus Toplumsal Formu çerçevesinde şubat ayında Türk ve Rus üniversitelerinin rektörlerini Rusya’da bir araya getirdiğini hatırlatan Karlov, “Yakında Türkiye’de de bir araya getireceğiz ve bu rektörlere uluslararası anlaşmaları imzalatacağız. Uluslararası öğrenci değişimi gibi, diploma denklikleri gibi konularda imzalar atılacak. Bu çok iyi” dedi.

(Milliyet)

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 07:20
  1. Antalya
  2. Ankara
  3. karlov
  4. Türkiye
  5. Rusya
  6. Andrey Karlov

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Marina Karlov: Bu bir terör olayıydı
    1. Marina Karlov: Bu bir terör olayıydı
    2. Kaşıkçı'da arama krizi! Yine kabul..
    3. Talimat verildi asker hazır
    4. Ve Samir Nasri tekrar Premier Lig'e..
    5. Çorum Belediyespor'da Mehmet Aurelio..
    6. Erman Toroğlu'ndan Ali Koç yorumu: Çok..
    7. Diriliş'in yayın tarihi belli oldu!
    8. Serkan Reçber o ismi duyurmuştu!..
    9. Beşiktaş'tan gönderilmişti! Şimdi ise..
    10. Flaş iddia: ABD, Suriye'de beyaz..
    11. İşte TFF 2. Lig'de haftanın toplu..
    12. Hollanda Almanya'yı bozguna uğrattı
    13. UEFA Uluslar Ligi'nde günün toplu..
    14. Alemciler meze festivalinde tezgaha..
    15. İşte Slaven Bilic'in Beşiktaş'tan..
    16. Payitah Abdülhamid'de bomba sahne!..
    17. Filistinli hukuk komitesinden BM'ye..
    18. Türkiye'ye para aktı! 4,4 milyar..
    19. Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi
    20. Adnan Oktar suç örgütüne yönelik..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    14 Ekim 2018
    Akşener'den FETÖ açıklaması: Lüzumsuz yere...
    Akşener'den FETÖ açıklaması: Lüzumsuz yere...
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu