Mariano Diaz kimdir, nereli kaç yaşında? Mariano Diaz hangi takımlarda oynadı?

İspanyol basını, Fenerbahçe'nin Real Madrid'in gözden çıkardığı Mariano Diaz transferi için kolları sıvadığı iddia edildi. Ali Koç'un ECA (Avrupa Kulüpler Birliği) toplantısı için gittiği Madrid'de, Dominikli forvet için bir görüşme yaptığı da iddia edildi. Peki Mariano Diaz kimdir? Mariano Diaz nereli kaç yaşında? Mariano Diaz hangi takımlarda oynadı?

Mariano Diaz kimdir?

Mariano Díaz Mejía ya da diğer bilinen adıyla Marino, 1 Ağustos 1993 tarihinde doğdu. İspanyol asıllı Dominikli millî futbolcu. Şu anda Real Madrid'de forvet pozisyonunda oynamaktadır. Mejia, Premià de Mar'da doğmuştur. Profesyonel futbol kariyerine 2011'de Badalona kulübünde başladı.

Kısa süre sonra Real Madrid'e katılmış, futbolculuğa başlamıştır. Ağustos 2012'de ise Real Madrid C'de oynamaya başlamıştır.

Mariano Diaz hangi takımlarda oynadı?

Espanyol

Premia

Sanchez Libra

Badalona

Real Madrid

Dominik Cumhuriyeti Milli Takımı

Lyon