Mariano Diaz kaç yaşında nereli kimdir? Mariano Diaz hangi takımda oynuyor?
Fenerbahçe, forvet bölgesi için Real Madrid'den Mariano Diaz ile ilgilendiği iddia edildi. Peki Mariano Diaz kimdir? Mariano Diaz nereli kaç yaşında? Mariano Diaz hangi takımlarda oynadı.
Mariano Díaz Mejía ya da diğer bilinen adıyla Marino, Ağustos 1993 tarihinde doğdu. İspanyol asıllı Dominikli millî futbolcu. Şu anda Real Madrid'de forvet pozisyonunda oynamaktadır. Mejia, Premià de Mar'da doğmuştur. Profesyonel futbol kariyerine 2011'de Badalona kulübünde başladı. Kısa süre sonra Real Madrid'e katılmış, futbolculuğa başlamıştır. Ağustos 2012'de ise Real Madrid C'de oynamaya başlamıştır.