Maria Ressa kimdir? 2021 Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Maria Ressa nereli kaç yaşıda?

Maria Angelita Ressa 2 Ekim 1963 doğumludur.Filipinli-Amerikalı bir gazeteci ve yazar, Rappler'ın kurucu ortağı ve CEO'su. Daha önce yaklaşık yirmi yılını Güneydoğu Asya'da CNN için baş araştırmacı muhabir olarak çalışarak geçirmişti . 2020'de tartışmalı Filipin Siber Suçla Mücadele yasası uyarınca siber iftiradan hüküm giydi. insan hakları grupları ve gazeteciler tarafından basın özgürlüğüne bir saldırı olarak kınandı.

Ressa dahil Zaman ' ın Yılın 2018 Kişi dünyanın mücadele yerinden gazeteciler bir koleksiyon biri olarak sahte haber . 13 Şubat 2019'da Rappler'ın işadamı Wilfredo Keng hakkında yanlış bir haber yayınladığı suçlamaları nedeniyle siber hakaretten tutuklandı . 15 Haziran 2020'de Manila'daki bir mahkeme onu siber hakaretten suçlu buldu. Filipin Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin açık sözlü bir eleştirmeni olduğu için tutuklanması ve mahkumiyeti, muhalefetteki ve uluslararası toplumdaki birçok kişi tarafından Duterte hükümetinin siyasi amaçlı bir eylemi olarak görüldü.Ressa, Sınır Tanımayan Gazeteciler tarafından başlatılan Bilgi ve Demokrasi Komisyonu'nun önde gelen 25 isminden biri. Ressa, 2021 Nobel Barış Ödülü'nü Dmitry Muratov ile birlikte aldı.

Maria Ressa kitapları

Güneydoğu Asya'da terörizmin yükselişiyle ilgili iki kitabın yazarıdır : Terörün Tohumları: El Kaide'nin En Yeni Merkezinin Görgü Tanıklığı (2003) ve Bin Laden'den Facebook'a: 10 Günlük Kaçırma, 10 Yıl Terörizm (2013).