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Mardinli taksici, şehit yakınlarını ücretsiz taşıyor

Mardin’de 6 yıldır ticari taksi ile taşımacılık yapan Baver Alparslan, şehit ailelerine ücretsiz ulaşım sağlıyor.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:27
Mardinli taksici, şehit yakınlarını ücretsiz taşıyor

Mardin’de 6 yıldır ticari taksi ile taşımacılık yapan Baver Alparslan, şehit ailelerine ücretsiz ulaşım sağlıyor.


Mardin’de taksicilik yapan Baver Alpaslan, üç ay önce aldığı aracında şehit ailelerini ücretsiz taşımaya başladı. Mardin’de aracına aldığı bir şehit yakını ile yaşadığı sohbet sonrası bu kararı alan taksici Baver Alparslan 3 aydır yeni aldığı aracı ile şehit ve gazi yakınlarını ücretsiz taşıyor. Mardin’de bir ilke imza atan Baver Alparslan, aracına binen ve ısrarla ücret ödemek isteyen şehit yakınları karşında da zor anlar yaşıyor.


Başlattığı uygulama ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Alparslan, FETÖ’nün 15 Temmuz Hain darbe girişiminde çok sevdiği 2 kişinin şehit düştüğünü ifade ederek şehit yakınlarının acısını anlamaya çalıştığını ve bu konuda duyarlı olmak için böyle biruygulama başlattığını söyledi. Alparslan, “Şehit ailelerimize ücretsiz hizmet vermekteyim. Ben 6 yıldır taksiciyim. Bu aracımı da 3 ay önce aldım. 2 ay önce bir şehit ailesi aracıma bindi. Şehit ailesi olduğunu anlattı. Ayrıca Ankara’da 15 Temmuz hain darbe girişiminde çok sevdiğim bir arkadaşımın kardeşi ve yeğeni külliyenin önünde şehit oldu. Bende şehit yakınları anlamaya başladım. Bende böyle bir çalışma başlattım. Bazı müşterilerimiz araca biniyor ücreti ödüyor ve şehit yakını olduğunu söylüyor. O zaman zor oluyor. Bugün de Mardin Devlet Hastanesi’nde bir şehit yakınımız vardı aradı gittim yeni şehre bıraktım. Şehit aileleri bize emanet. Şehitlerimiz bizler için bu bedeli ödemişler ailelerimiz bize emanet sahip çıkacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:27
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