Mardinli kadınlar Kadınlar Günü’nü coşkuyla kutladı

Mardin’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinleri kapsamında festival düzenlendi. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman’ın açılışını gerçekleştirdiği festivalde kadınlar halaylar ve zılgıtlar eşliğinde doyasıya eğlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı’ndaki etkinliğe Vali Yaman’ın yanı sıra, Vali Yardımcısı Bahattin Çelik, Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Şakir Öner Öztürk, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu’nun eşi Canan Miroğlu, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festivalin açılışının ardından Vali Yaman, eşi Gülseren Yaman ile birlikte stantları ziyaret ederek kursları başarı ile tamamlayan 600 kadına sertifikalarını verdi. Burada konuşan Vali Yaman, Kadınlar Günü etkinliğini bir kez daha düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Vali Yaman, "Her geçen sene farklı ve kalabalık oluyoruz. Türkiye’nin her ilinden sivil toplum kuruluşları, dernekler, belediyeler katıldı. 23 ilden katılım sağlandı. Binlerce kişi 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda bu etkinliği kutluyor. Mardinli kadınlarımızın ve tüm kadınlarımızın günü kutluyorum. Son 3 yılda Mardin huzuru kabullendi. Mardin tarihinde görülmedik bir misafir kabul etti. Hedefimiz 5 milyon turist. Mardin’deki kadınlarımız, herkes mutlu ve huzurlu. Bu huzur ve mutluluğun sürmesi arzu ediyoruz" dedi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Emine Uğurlu Kartal, Vali Yaman’a teşekkür ederek, "Bir yıldır açılan bir şubeyiz. Kadınlarımıza Mardin’in kültürünü aktaran çalışmalar yapıyoruz. 7 bine yakın kadınımız merkezimizden faydalandı. Pastacılık, okuma yazma, taş boyama kursumuz ile 70’i aşan kurs ile kadınlarımıza hizmet verdik, çok mutluyuz" diye konuştu.

Etkinliğe katılan kadınlar, duydukları memnuniyeti dile getirerek, elde ettikleri gelirin kadın ve çocuklara aktarılacağını kaydetti.