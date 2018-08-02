0553 313 94 23

Mardinli Hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Mardin'de kutsal topraklara gidecek hacı adayları dualarla uğurlandı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 09:47
Mardinli Hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Hac görevini yapmak için 3 kafile halinde kutsal topraklara gidecek 750 hacı adayı için Mardin Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Hacı adayları, yola çıkmadan önce başta Türkiye olmak üzere tüm İslam coğrafyasının huzuru için dua etti.

Uğurlamada Mardin Büyükşehir Belediyesi ekiplerince hacı adaylarına ikramda bulundu.

Törene katılan Mardin Valisi Mustafa Yaman, bu yıl 750 hacı adayının kutsal topraklara gideceğini belirterek, "Eskiden Ankara ya da İstanbul'dan yolcu ediliyorlardı. Şimdi artık Mardin Havalimanı direk dış hatlara açıldı. Buradan hacı adaylarımızı yolcu ediyoruz." dedi.

Hacı adayı Şeyhmus Gültekin ise kutsal topraklara yolculuk etmenin heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, "İlk defa gidiyorum, çok heyecanlıyım. Bir an önce kutsal topraklara kavuşmak istiyoruz. Kavuştuğumuzda ülkemize ve bütün Müslüman alemine dua edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Törenin ardından İl Müftüsü İsmail Çiçek başkanlığındaki hacı adayları, duanın ardından kutsal topraklara uğurlandı.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 09:47
  1. Mardin
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Hac

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ‘Turizmin bombası 3. çeyrekte patlar’
    1. ‘Turizmin bombası 3. çeyrekte patlar’
    2. Sen daha yeni mi anladın Ahmet Hakan?
    3. Ayşe öğretmen bak, PKK çocukları..
    4. O polislerin ifadeleri ortaya çıktı!..
    5. TİKA'nın 'gönüllü elçileri' Nijer'de
    6. Adnan Büyükdeniz Rahmetle anılıyor
    7. Borsa piyasaya düşüşle başladı
    8. Katılım Emeklilik’ten yeni hizmet
    9. BDDK'dan flaş kredi işlemi açıklaması
    10. A101 BİM aktüel indirim ürünleri..
    11. Galatasaray geleceğin golcüsü ile..
    12. Saadet Partili Başkan hayatını kaybetti
    13. Bangladeş'te öğrenci protestoları..
    14. Uyuşturucu krizine giren genç kendini..
    15. Brent petrolün varili 70 doların üstünde
    16. Ziraat Katılım’dan, 151,3 milyon TL kâr
    17. Bekir Bozdağ: ABD'nin kararı akıl..
    18. Zamlar sanayiciyi zorlayacak
    19. Uykusuzluğa doğal çözüm!
    20. Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri..
    ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak
    ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak
    Kelime-i Tevhid'e ağır hakaret: Ayaklar altına aldılar! Tepkiler çığ gibi
    Kelime-i Tevhid'e ağır hakaret: Ayaklar altına aldılar! Tepkiler çığ gibi
    Rusya'dan kafa bulandıran sözler: Türk askerinin çekilmesi için...
    Rusya'dan kafa bulandıran sözler: Türk askerinin çekilmesi için...
    Hastane önünde yürekleri dağlayan görüntü! 'Bir saat ninni söyledi, zor ikna ettik'
    Hastane önünde yürekleri dağlayan görüntü! 'Bir saat ninni söyledi, zor ikna ettik'
    İşte ABD'nin Soylu'ya yaptırım kararının asıl nedeni!
    İşte ABD'nin Soylu'ya yaptırım kararının asıl nedeni!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Çarpıcı iddia: AK Parti'nin yüzde 40'ı...
    Çarpıcı iddia: AK Parti'nin yüzde 40'ı...
    Peygamber Ocağına tabur imamı şart
    Peygamber Ocağına tabur imamı şart