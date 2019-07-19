0553 313 94 23

Mardinli hacı adayları dualarla uğurlandı

Mardin’den 170 kişilik ilk hac kafilesi, havalimanında düzenlenen törenle sevenlerinin gözyaşları içerisinde kutsal topraklara uğurlandı.

19 Temmuz 2019 Cuma 17:50
Mardinli hacı adayları dualarla uğurlandı

Mardin’den 170 kişilik ilk hac kafilesi, havalimanında düzenlenen törenle sevenlerinin gözyaşları içerisinde kutsal topraklara uğurlandı.


Havalimanında düzenlenen uğurlama törenine Mardin Valisi Mustafa Yaman,Mardin İl Müftüsü İsmail Çiçek, Kızıltepe İlçe Müftüsü Mahsum Taşçı, hacı adayları ve yakınları katıldı. Törende konuşan Vali Mustafa Yaman, kutsal topraklara doğru yola çıkan hacı adaylarını tebrik etti. Mardin’de bu yıl 650 hacı adayının kutsal topraklara gideceğini belirten Vali Yaman, ilk kafilede 170 hacı adayının kutsal topraklara uğurlandığını ve 3 yıldır hacı adaylarının hep yanında olduklarını dile getirerek ederek hacı adaylarından hayır dualarını istedi.


Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahi okunan törende İl Müftüsü İsmail Çiçek, vatanın birlik ve bütünlüğü için dualar ederek hacı adaylarının sağlıkla gidip gelmelerini temenni etti.


Hacı adayı olan Mahmut Sincar, güzel bir duygu içinde oldukları, Türkiye, Müslümanlar ve Cumhurbaşkanı için dua edeceğini söyledi.


Hacı adaylarından Mehmet Emin Beyazıt ise, çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, ülke için dua edeceklerini ifade etti.


13 yıldır hacca gitmek için beklediğini aktaran Mehmet Kantaş da yaşadığı duygunun anlatılamaz olduğunu dile getirdi.


Hacı adayları, pasaport işlemlerinin ardından zılgıtlar, gözyaşları ve dualarla uğurlandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 17:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ataşehir'de otoyol bağlantısında kamyon devrildi
    1. Ataşehir'de otoyol bağlantısında..
    2. Özel Güvenlik sınav sonuçları..
    3. Kahramanmaraş’ta pos tefeciliği yapan..
    4. Denizli’de mülteci sayısı 20 binin..
    5. Kahramanmaraş’ta termik santral eylemi
    6. AK Parti'den Ağrı'da yerel yönetim..
    7. Amazon’un sahibi Jeff Bezos, milyon..
    8. Fenerbahçeli kaleci Berke Özer,..
    9. Kosova Başbakanı Haradinaj istifa etti
    10. Pakistan'ın Aşiretler Bölgesi tarihte..
    11. Türkiye ve Azerbaycan arasında çevre..
    12. Konyaspor forma tanıtım filmi,..
    13. Gezi için kiraladıkları araçla..
    14. AK Parti Van Milletvekili Gülaçar’dan..
    15. Milletvekili Tutdere mermer sektörünün..
    16. Başkan Palancıoğlu Cami Kebir Esnafını..
    17. Develi Seyrani Kampüsünde Sıcak Asfalt..
    18. Antalya Büyükşehir Belediyesine grev..
    19. Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı’dan 65...
    20. Rasim Arı, Nevşehir’in il oluşunun..
    Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız
    Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı