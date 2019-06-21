Mardinli gelin ve damat düğünde Fenerbahçe forması girdi

Mardin’in Artuklu ilçesinde hayatlarını birleştiren fanatik Fenerbahçeli Önelge çifti düğünde gelinlik ve damatlığın üzerine Fenerbahçe forması giyip, sarı lacivert renkteki düğün pastalarını kesti.

Dünyaevine giren fanatik Fenerbahçeli Beşir ile Selcan Önelge çifti, düğünde gelinlik ve damatlığın üzerine Fenerbahçe forması giydi. Bir düğün salonunda gerçekleşen düğünle hayatlarını birleştiren çift, üzerlerindeki formalarla oyun oynadı. Davetlilerle birlikte havai fişek ve konfetilerin altında sarı lacivert renklerde hazırlattıkları pastayı kesen çift, Fenerbahçe marşları ile düğünlerini şenlendirdiler.

Hayalinin düğüne Fenerbahçe formasıyla çıkmak olduğunu belirten Beşir Önelge, "En çok sevdiğim renkleri, fanatiği olduğum takımımın formasını en mutlu günümüzde giydik, mutluluğumuz katlandı" dedi.

Fenerbahçe marşlarıyla coşkunun tavan yaptığı düğünde ömür boyu sürecek birlikteliğe ‘evet’ diyen genç çiftin mutluluklarına şahit olan davetliler, gece geç saatlere kadar eğlendiler.