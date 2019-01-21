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Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 150 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

21 Ocak 2019 Pazartesi 11:46
Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 150 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 11:46
  1. mardin
  2. patlayıcı

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