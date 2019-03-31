Mardin'in Nusaybin ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, HDP adayı Semire Nergiz kazandı.31 Mart 2019 Pazar 21:26
Mardin'in Nusaybin ilçesinde belediye başkanlığını HDP adayı Semire Nergiz kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Semire Nergiz 24 bin 331 oy aldı.
-Nergiz'in özgeçmişi-
Mardin Nusaybin'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Nusaybin'de tamamladı. 1993 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Nergiz, 1994 yılından beri Diyarbakır Barosu bünyesinde serbest avukatlık yapmakta.
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