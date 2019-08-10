0553 313 94 23

Mardin'in en gözde şekeri

Kentte bayram öncesi badem şekerine gelen yoğun talep nedeniyle üreticiler, günlük üretimi iki katına çıkardı - Damla sakızlı, serpme, hayalet ve tarçınlı olmak üzere 4 çeşit üretilen badem şekeri, 15 ülkeye ihraç ediliyor- Uğur Oyman: - "Bayramda misafirlerimize ikramımızın vazgeçilmezi badem şekeridir"

10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:56
Mardin'in en gözde şekeri

MARDİN (AA) - Mardin'de, kırsal alandan toplanan bademlerden üretilen badem şekeri, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğun ilgi görüyor.

Bağ ve bahçelerde yetiştirilen bademin şekerle kaplanması suretiyle yapılan geleneksel şekerleme türünün üreticileri, bayram öncesi siparişleri işçi sayısını sayısını artırarak, günlük üretimi iki katına çıkararak karşıladı. Kente gelen konukların sıklıkla tükettiği ve hediyelik aldığı badem şekerini Mardinliler, evlerine bayram ziyaretine gelenlere ikram ediyor.

Mardin'de bir asırlık geleneksel yöntemlerle badem şekeri üreten Mehmet Yertüm, AA muhabirine dede mesleğini yaptığını söyledi.

Son yıllarda kentteki turizm hareketliliğinin Mardin'e özgü badem şekerinin tanınmasına önemli katkı sağladığını aktaran Yertüm, şekerin, ziyaretçilerin en çok aldığı ürünlerin başında geldiğini aktardı.

Dağlık alanda yetişen bademden şeker üretimi yaptıklarını vurgulayan Yertüm, badem şekerinin mavi rengini Lahor ağacının kökünden aldığına işaret ederek, "Ama rengi kaldıkça beyazlaşıyor. Eğer boya olsa her zaman mavi kalır." dedi.

Ürünün özellikle özel günlerde ve bayramlarda yoğun ilgi gördüğünü aktaran Yertüm, "Bayram arifesinde üretimde personel sayımızı arttırdık. Badem şekeri şehrimize özgü olduğu için daha rağbet görüyor. Arasında Fransa ve Almanya'nın da yer aldığı 15 ülkeye badem şekeri ihraç ediyoruz." şeklinde konuştu.

- "Vazgeçilmez ikramımız"

Mardinli Mehmet Balta da bayramda konuklarına badem şekeri ikram ettiklerini belirterek, "Yarın konuklara ikram etmek için badem şekeri almaya geldik. Mardinli olarak badem şekerini çok seviyoruz." dedi.

Uğur Oyman da "Bayram için badem şekeri almaya geldik. Mardin'in en meşhur şekeridir. Bayramda misafirlerimize ikramımızın vazgeçilmezi badem şekeridir." ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:56
  1. badem şekeri
  2. bayram

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fındık üreticilerine 'acele etmeyin' çağrısı
    1. Fındık üreticilerine 'acele etmeyin'..
    2. Galatasaray Falcao bombasını patlattı!..
    3. Vali Baruş trafik denetimine katılarak..
    4. Kurban Bayramı'nda 'el yaralanmaları..
    5. Eyyübiye’ye yeni parklar yapılıyor
    6. Gaziantep’te kurban pazarlarında..
    7. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi..
    8. Lastiği patlayan araç tarlaya..
    9. Jandarmadan 'drone' ile trafik denetimi
    10. Erzurum Valisi Okay Memiş trafik..
    11. Mersin, Bocce Volo Dünya Kupalarına ev..
    12. Yavuzeli’nde trafik denetlemesi
    13. Merhum başbakan Necmettin Erbakan..
    14. 'Depremler güneybatıdan kuzeydoğuya..
    15. 'Türkiye şehir hastaneciliğiyle sağlık..
    16. Antalya’da çöl sıcakları tatilcileri..
    17. DATÜB Genel Başkanı Kassanov’dan..
    18. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Vakfe..
    19. Yaban domuzunu traktörle sürükleyen 4..
    20. Şanlıurfa’da kurbanlık boğa zor anlar..
    21. Baydilli personelle bayramlaştı
    22. Kedinin fare ile oyunu gülümsetti
    23. Vali Öksüz, Karakurt’ta köylülerle bir..
    24. Patlamamış tank mühimmatı bulundu!
    25. Yakutiye Belediye Başkanı Uçar’dan..
    26. Şehitliklere bayram ziyareti
    27. Mansur Yavaş: “Mübarek Kurban..
    28. Moğolistan'da Türk kağanlığına ait..
    29. Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube’de..
    30. AK Parti’de bayramlaşma töreni..
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz