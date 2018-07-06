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Mardin'in 2 ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Ömerli ve Nusaybin ilçe kırsalında terör örgütüPKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar sebebiyle 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

06 Temmuz 2018 Cuma 11:58
Mardin'in 2 ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, Ömerli ve Nusaybin ilçesi kırsal alanında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek maksadıyla operasyon icra edileceği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince 6 Temmuz 2018 Cuma günü saat: 08:00 itibari ile Ömerli ilçesi kırsal Kovanlı Mahallesi ve Nusaybin ilçesi kırsal Doğanlı Mahallesi ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" denildi.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 11:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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