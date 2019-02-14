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Mardin’e Polonyalı gelin

Antalya’da tanışan ve evlilik kararı alan Mardinli Sedat Adal (23), Polonya asıllı Aneta Dominiczak (22) ile Mardin’de dünya evine girdi.

14 Şubat 2019 Perşembe 20:44
Mardin’e Polonyalı gelin

Antalya’da tanışan ve evlilik kararı alan Mardinli Sedat Adal (23), Polonya asıllı Aneta Dominiczak (22) ile Mardin’de dünya evine girdi.


14 Şubat Sevgililer Günü’nde kendilerine nikah tarihi alan genç, Artuklu Belediyesi nikah salonunda gerçekleşen tören ile ömür boyu mutluluğa Mardin’de ’evet’ dediler. Nikah memuru Sevgi Ünverdi, Artuklu Belediye Başkanvekili Şakir Öner Öztürk’ten aldığı yetkiye dayanarak çiftlerin nikahını kıydı. Çift, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde iyi ve kötü günde birbirlerinin ömür boyu yanında olmak için söz verip nikah akdini imzaladılar. Alyanslarını Artuklu Belediyesi nikah salonunda takan çiftler, ömür boyu birbirlerine sevgi ve saygıyla yaşlanmak için evet dediklerini ifade etti.


Sedat Adal, tatilde başlayan aşk hikayelerinin bugün taçlandığını kaydederek, ailelerin tanışmasıyla evlenme kararı aldıklarını söyledi. Adal, "Bilerek bu tarihi seçtik, çok mutluyuz, evlenmek güzel bir duygu. Tatilde birbirimizi gördük, konuştuk, anlaştık. Ailesi ile tanıştım geçen sene kasım ayında ailesi geldi ailemi görmeye. Ailelerimiz tanıştıktan sonra karar verdik, bugün evleniyoruz. Ailem hep arkamda durdu bugüne kadar, evlenmede bir şey demediler. Hiçbir tepki ile karşılaşmadım" dedi.


Dominiczak da çok mutlu olduklarını belirterek, bölgenin kültürünü çok beğendiğini, ayak uydurmakta zorlanmadığını ifade ederek, "Dünyanın en iyi kişisi ile evleniyorum, mutluyum. Daha önce de internetten Mardin’i araştırmıştım. Gelmek istemiştim, şimdi geldim gördüm, bu yörenin kültürünü çok beğendim" diye konuştu.


Sedat Adal’ın babası Fethi Adal da evladını mutlu görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Bugün benim için çok mutlu bir gün, çok keyifliyim. Kendi açımızdan hem Türkiye-Polonya arasında köprü de kurmuş oluyoruz. Evlenme isteğine saygı duydum onlar kabul ettikten sonra ben de kabul ettim. Daha önce ailesi bizi görmek için 2 sefer geldi, çok güzel tanıştık kaynaştık. Mardin’in Derik ilçesine bağlı Haramitepe köyünde gelip bizi gördüler. Birbirimizi çok sevdik, saydık, mutluyuz birbirimizle. Mardin’i gezdirdik onlara, Mardin bir turizm kentidir herkesin gelip görmesini isterim” dedi.


Çift, nikah töreninin ardından Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman tarafından verilen düğün hediyesini kabul etti.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 20:44
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