Mardin’deki yangın 24 saat sonra söndürüldü

Mardin’in Midyat ve Nusaybin ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın 24 saat süren müdahalenin ardından söndürüldü.

Nusaybin ve Midyat ilçeleri arasında kalan Bagok bağında dün sabah saatlerinde çıkan yangın 24 saat sonra tamamen kontrol altına alındı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Midyat ve Nusaybin itfaiye başkanlıklarına bağlı ekipler, Orman Müdürlüğü ve vatandaşların yardımlarıyla, Bagok Dağı, Düzce ve Dibek mahallelerinin bulunduğu dağlık alandaki yangına müdahale etti. Yangın, rüzgarın etkisiyle, Süryani Kafro, Elbeğendi, Güzelsu, Dibek, Üçköy, Üçyol ve Dağiçi, Güzelsu, Üçyol, Sivrice, Pelitli ile Yemişli mahallelerinin bulunduğu bölgeye yaklaştı. Köylülerin de yardımıyla yangın, BOTAŞ istasyonundaki petrol boru hattına sıçramadan söndürüldü.

Yangın, tamamen kontrol altına alınırken yangında binlerce dönüm bağ, bahçe, ormanlık alanın yanı sıra arazide bulunan bal kovanları da zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaların sürdüğü belirtilirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.