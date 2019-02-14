Mardin’deki silahlı kavgada bir tutuklama
Mardin’de dün çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.14 Şubat 2019 Perşembe 17:28
Mardin’de dün çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.
Mardin’de dün akraba olan iki aile arasında çıkan ve iki kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Zanlılardan Ömer K., Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken silahı kullanan Ömer K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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