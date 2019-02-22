Mardin’deki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Mardin’de çıkan silahlı kavgada, yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişi hayatını kaybetti.22 Şubat 2019 Cuma 17:22
Mardin’de çıkan silahlı kavgada, yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişi hayatını kaybetti.
Mardin’de aralarında husumet bulanan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ömer Sincar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
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