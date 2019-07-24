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Mardin’deki PKK/KCK operasyonu

Mardin merkezli 2 ilde HDP ve DBP yöneticilerine yönelik operasyonda 4 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:22
Mardin’deki PKK/KCK operasyonu

Mardin merkezli 2 ilde HDP ve DBP yöneticilerine yönelik operasyonda 4 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.


Mardin merkezli 2 ilde gerçekleştirilen PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri değerlendirilen HDP ve DBP yöneticilerine yönelik operasyona ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama yapıldı. Açıklamada, "PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri değerlendirilen şahıslara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları ile 24 Temmuz günü Artuklu, Nusaybin, Mazıdağı, Kızıltepe ilçelerimiz ile Diyarbakır ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda; Gülşen Özer, Leyla Bozkurt, Şeyhmus Sun, Mehmet Emin Alkan, Sedat Ay, Ferhat Kut isimli şahıslar yakalanarak, konut ve iş yerlerinde yapılan aramalarda şüpheliler gözaltına alındı" denildi.


Açıklamada HDP Mardin İl Başkanı Eylem Amak, Hüseyin Kocuk, Alaattin Semir Zugurli ve Samiye Demir isimli şahısların ise arama yakalama faaliyetlerin sürdüğünü kaydedildi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:22
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