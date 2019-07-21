0553 313 94 23

Mardin’deki kalekol inşaatı müteahhidinden açıklama

Mardin’in Nusaybin ilçesinde kalekol inşaatlarını gerçekleştiren müteahhit Mazlum Gözenoğlu, kalekol inşaatında enerji verilmesi konusu ile ilgili ilçe belediyesiyle görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

21 Temmuz 2019 Pazar 12:50
Mardin’deki kalekol inşaatı müteahhidinden açıklama

Mardin’in Nusaybin ilçesinde kalekol inşaatlarını gerçekleştiren müteahhit Mazlum Gözenoğlu, kalekol inşaatında enerji verilmesi konusu ile ilgili ilçe belediyesiyle görüşmelerin devam ettiğini söyledi.


Mardin’in Nusaybin ilçesinde kalekol inşaatlarını sürdüren müteahhit Gözenoğlu, ilçedeki inşaatlara enerji verilmesi ile ilgili bazı aksaklıkların yaşandığını fakat belediye ile görüşmelerinin devam ettiğini şu an için olumsuz bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti. Gözenoğlu, “Firmamız Mardin’in ilçelerinde kimisinin yapımının devam ettiği kimisinin ise geçici kabul noktasına geldiği kalekol inşaatları yapmaktadır. Bunlar dan 2 tanesi Nusaybin’de olup konu ile alakalı Abdülkadir Paşa Mahallesi eski devlet hastanesindeki inşaatımızın daha önce TEDAŞ’a enerji müsaadesi için başvuruda bulunduk ve başvuru neticesinde enerji müsaadesinin Umut Caddesi üzerinde bulunan trafodan enerji verebileceklerini söylediler. Bu mevcut trafodan enerji müsaademizi aldık, bunun ile alakalı Nusaybin Belediyesi’ne 12 Haziran 2019’da kazı izni için resmi başvuruda bulunduk ve başvuru sonucunda Fen İşleri Müdürünün yeni asfalt olduğunu ve müsaade edemeyeceğini ancak konuyu belediye başkanı ile görüşmeleri gerektiğini kaydetti. Biz de konu ile alakalı belediye başkanı ile görüştük ve Fen İşleri Müdürünün söylemleri ile aynı söylemleri söylediler. Fen İşleri Müdürü ve Nusaybin TEDAŞ Müdürü ile beraber sahaya gidip bakmamızı ve varsa başka bir noktadan enerji alıp alamayacağımızı söylediler. Biz de sahaya gittik ve TEDAŞ Müdürü mevcut konumdan başka bir nokta bulunmadığını bizlere beyan etti. Bende en son belediye başkanından bir daha randevu talep ettim ve bu görüşmede başkan hanım bana arkadaşlar ile konuşup size haber vereceğiz dediler. Görüşmeler sürüyor ve şu anda olumlu veya olumsuz bir şey söz konusu değildir” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 12:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı kuruldu
    1. Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı..
    2. Beşiktaş, Riva’daki son antrenmanını..
    3. İlmekler bu kez Sevgi Evleri’nin özel..
    4. İzmit’te parklar tadilata girdi
    5. Eyüpsultan Meydanı'nda 150 ünite kan..
    6. Başkan Hürriyet, sokak hayvanları için..
    7. Kuruçeşme tramvay hattında yeni..
    8. İP'li isimden Egemen Bağış iddiası
    9. Dünya Şampiyonu Hayriye’den ’Bottle..
    10. Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır..
    11. Köşk’te korkunç cinayet
    12. İtalya'dan Fransa’ya "göçmen" mektubu
    13. Fanatik Trabzonsporlu, Avusturya'ya..
    14. Köpekten kaçarken otomobilin altında..
    15. Uzungöl’deki olayların baş aktörü..
    16. Meryem Bekmez, Avrupa şampiyonu
    17. Erce’den Altınordu’ya duygusal veda
    18. D-650 karayolunda tomruk yüklü..
    19. Polisi arayıp babasını öldürdüğünü..
    20. Tatilleri dolu dolu geçiyor
    21. Şampiyon yüzücülerin hedefleri büyük
    22. Tepebaşı’ndan çocuklara karne hediyesi
    23. Yakıt tankeri şarampole uçtu: 1 ölü
    24. Meteorolojiden 8 il için sağanak yağış..
    25. Başkan Ataç’a ziyaretler sürüyor
    26. Çiftçiler kayısılarını satabilmek için..
    27. Otomobil traktöre çarptı: 3 ölü, 4..
    28. Zehir tacirleri adliyeye sevk edildi
    29. Ameliyat sırasında yaşamını yitirdi!..
    30. Evde parfüm yapmak mümkün mü?
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    1'inci S-400 Filosu'nun arması belli oldu! Bakın kimi koydular
    1'inci S-400 Filosu'nun arması belli oldu! Bakın kimi koydular