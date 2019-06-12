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Mardin'deki "Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi" sona erdi

Vali Mustafa Yaman: - "İnşallah bu şehir hep bu şekilde spor ve etkinliklerle anılacak" - ÇOSKF Başkanı Mehmet Mutlu: - "Her şey çocuklar için. Hem beynen hem bedenen gelişimlerine destek olmak için bu geleneksel oyunlarımızı oynatıyoruz"

12 Haziran 2019 Çarşamba 19:20
Mardin'deki "Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi" sona erdi

MARDİN (AA) - Mardin'de düzenlenen "Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi" tamamlandı.

Mardin Valiliği ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonunun (ÇOSKF) Artuklu Spor Salonu'nda düzenlediği etkinlikte 40 okuldan yaklaşık 750 çocuğun oluşturduğu takımlar, "mendil kapmaca" ve "seksek" oyunlarında mücadele etti.

İlkokul öğrencileri arasında oynan oyunlarda Kabala Kayacan İlkokulu birinci, Kızıltepe Yol İş Sendikası İlkokulu ikinci, Midyat Vali Kemal Nehrozoğlu İlkokulu da üçüncü oldu.

Mardin Valisi Mustafa Yaman, Artuklu Spor Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, geçen yıl ilkini düzenledikleri çocuk oyunlarını bu yıl daha kapsamlı hale getirdiklerini belirterek, federasyonla birlikte gelecek yıl daha büyük bir organizasyon yapmayı planladıklarını söyledi.

Çocukların bu oyunlara katılmasının önemine dikkati çeken Yaman, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız burada bulunduğu süre içerisinde bağımlılıkla da aynı zamanda mücadele yaptı. Telefon, tablet ve diğer bağımlılıklarla mücadele açısından önemliydi bu etkinlik. Bu tür faaliyetleri inşallah artırarak devam ettireceğiz. Bu oyunların oynanmasında kaymakamlarımızın büyük katkısı var. Bu kayyum döneminde arkadaşlarımızın desteğiyle oldu. Bu işin başlangıcı kayyum dönemindeki belediyelerimiz. Onlara da teşekkür ediyoruz. İnşallah bu şehir hep bu şekilde spor ve etkinliklerle anılacak."

- "Oyunlar çocuklarımıza çok şey katacak"

ÇOSKF Başkanı Mehmet Mutlu da sokak oyunlarının çocukların gelişimine önemli katkı sunduğunu kaydetti.

Kentte yaklaşık 750 çocuğun 3 ay önce başlayan "mendil kapmaca" ve "seksek" oyunlarında eğlenceli vakit geçirdiğini dile getiren Mutlu, "Çocuklarımız mutlu, bizler de mutluyuz. Her şey çocuklar için. Hem beynen hem bedenen gelişimlerine destek olmak için bu geleneksel oyunlarımızı oynatıyoruz. Bu oyunlar çocuklarımıza çok şey katacak." değerlendirmesinde bulundu

Öğrencilerden Ravza Güber ise çok güzel oyunlar oynadıklarını ve eğlendiklerini belirterek, "Oyunları çok sevdim, inşallah seneye bir daha yapılır." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılan bütün çocuklara madalya, dereceye girenlere de kupa verildi.

Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı da katıldı.


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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 19:20
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