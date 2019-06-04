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Mardin'deki bayramlaşma programına Süryaniler de katıldı

Mardin Valisi Mustafa Yaman: - "Mardin hep böyle. Bütün inançlar, kültürler bir arada. İnşallah bu huzur, birlik ve beraberlik, beraber yaşama kültürü ilelebet devam edecek"- Metropolit Saliba Özmen: - "Paskalya Bayramı'nı beraber kutladık. Bugün de Ramazan Bayramı'nı beraber kutluyoruz"

04 Haziran 2019 Salı 14:14
Mardin'deki bayramlaşma programına Süryaniler de katıldı

MARDİN (AA) - Mardin'de Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programına Süryani vatandaşlar da katıldı.

Farklı dil ve dinden vatandaşların yüzyıllardır huzur içinde bir arada yaşadığı "hoşgörü kenti" Mardin'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Vali Mustafa Yaman, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriyel Akyüz ile Süryani cemaati de katıldı.

Vali Yaman, yaptığı konuşmada, tarih, kültür, medeniyet ve hoşgörü şehrinde huzurlu bir bayram geçirdiklerini söyledi.

Mardin'in çok kültürlü bir şehir olduğuna, farklı inançlara mensup vatandaşların huzur içinde bir arada, yüzyıllardır yaşadığına işaret eden Yaman, "Geçen ay Süryani vatandaşlarımızın Paskalya Bayramı'nı kutlamıştık. Bugün de onlarla beraber Ramazan Bayramı'nı kutluyoruz. Mardin hep böyle. Bütün inançlar, kültürler bir arada. Çok dilli, çok kültürlü ve çok zengin bir şehir. İnşallah bu huzur, birlik ve beraberlik, beraber yaşama kültürü ilelebet devam edecektir." şeklinde konuştu.

Yaman, Süryani cemaatine Ramazan Bayramı'nda da bir arada oldukları için teşekkür etti.

Metropolit Özmen de İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Mardin'de bütün bayramların bir arada kutlandığına dikkati çeken Özmen, "Paskalya Bayramı'nı beraber kutladık. Bugün de Ramazan Bayramı'nı beraber kutluyoruz. Müslüman'ı, Hristiyan'ı ile bayramları büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bu bayramın hem bölgemize hem ülkemize hem de dünyaya barış getirmesini diliyoruz. Cumhurbaşkanı başta olmak üzere bütün devlet erkanımızın ve Müslümanların bayramını şahsım ve Süryani cemaati adına bütün kalbimle kutluyorum." diye konuştu.

Programa, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir ile kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 14:14
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