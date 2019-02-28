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Mardin’de yöresel simgeler tasarımlara yansıyacak

Mardin’de yöresel ürünlerin, katma değeri yüksek nitelikli ürünler haline getirilmesi ve turizm sektörüne kazandırılması amacıyla hazırlanan, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Artuklu Belediyesi tarafından yürütülecek 2 milyon 500 bin lira bütçeli ’Mardin Tasarım ve İnovasyon Merkezi Projesi’nin tanıtımı yapıldı.

28 Şubat 2019 Perşembe 19:07
Mardin’de yöresel simgeler tasarımlara yansıyacak

Mardin’de yöresel ürünlerin, katma değeri yüksek nitelikli ürünler haline getirilmesi ve turizm sektörüne kazandırılması amacıyla hazırlanan, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Artuklu Belediyesi tarafından yürütülecek 2 milyon 500 bin lira bütçeli ’Mardin Tasarım ve İnovasyon Merkezi Projesi’nin tanıtımı yapıldı.


DİKA toplantı salonunda düzenlenen programa Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.


Proje kapsamında Mardin’de yok olmakta olan zanaatların; tasarım ve yenilikle buluşmasını sağlanarak modern dünyanın ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılamaya yönelik evrilmesini, tasarım ve yenilikçilik kültürünün bölgede geliştirilmesi vebölgenin turizme yönelik ürünlerinin geliştirilerek turizme katma değer sağlanması hedefleniyor.



"Marka şehir yolunda gayretliyiz"


Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman projenin Mardin’in gelişmesine büyük katkı sunacağını ve kayyum hizmeti süresinde ödüllü projelere imza attıklarını ifade etti. Yaman, "Büyükşehir, ilçe belediyeleri ve kamu kurumlarımız tarafından önemli projeler yapıldı. Cumhurbaşkanımız riyasetinde, son 2,5 yılda şehre yaklaşık 2,5 milyar lira bir yatırım yaptık. Mardin bir marka şehir. Bu sadece sözde kalmasın. Yaptığımız bütün çalışmalarda da bu marka şehir olma yolunda gayretimiz olsun istiyoruz. Onun için kentin kimliğine, kültürel zenginliğine son derece önem veriyoruz. Bu kültürün ortaya çıkmasında bütün arkadaşlarımızla çalışmalarımızı yapıyoruz. Sadece DİKA ile kültür ve tabiat varlıklarına ilişkin en az 10 çalışma yaptık. Önemli ve güdümlü çalışmalar yapıyoruz. Terörle mücadele kapsamında bölge huzura kavuştu. Bu şehrin engellisi, kadınları, çocukları, gençleriyle bir sosyal kalkınma sağladık. Sadece terörle mücadele yapmadık. Terörle mücadele yapıldı huzur sağlandı, şimdi bunu sürdürüyoruz, bunu da sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.


DİKA Genel sekreteri Yılmaz Altındağ projenin önemine değinerek “Sürdürebilen dezavantajlı kadınlarımızın üretip satabildiği bir yer olsun istiyoruz. Halk eğitim ve çok amaçlı toplum merkezinin çok katkısı oldu. Çok kıymetli bir proje” ifadelerini kullandı.


Mardin’de projenin uygulamaya geçmesi için projenin yürütücülüğünü yapan Artuklu Belediyesi adına konuşan Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk bölgedeki huzur ortamı ile birlikte aratan turizme dikkat çekerek bölgeye gelen turistlerin konaklama sayısını arttırılması gerekliliğini vurguladı.



"Mardin simgeleri tasarımlara yansıyacak"


Bu proje ile ürün yapılırken tasarlanma aşamasının önemli olduğunu söyleyen Öztürk “Mardin’in simgelerin oluşan ürünler tasarlamak ve üretmek çok önemli. Mardin de maalesef zanaatkarlarımız ve el sanatları ustalarımızı tasarımlarını yapan çok az kişi var. Bayanların aksesuarları sanat tarihçisi moda tasarımcısı ile profesyonel bir çalışma gerçekleştirilecek. Projenin Mardin’e hayırlı olmasını temenni ediyorum. Mardin Valimiz ve büyükşehir belediye başkan vekilimiz bu projemizde yer tahsisi yaparak projenin gerçekleşmesinde büyük bir destek verdi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.


Proje tanıtımın ardından imza töreni ile program son buldu.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 19:07
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