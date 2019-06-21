0553 313 94 23

Mardin’de yılda 10 milyon liralık elektrik tüketen 47 kaçak trafoya el konuldu

Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürlüğü tarafından tarımsal sulama sezonuyla birlikte artan kayıt dışı tüketimi engellemek için başlatılan saha denetimleri sonucunda, tespit edilen 47 kaçak elektrik trafosuna el konuldu.

21 Haziran 2019 Cuma 13:23
Mardin’de yılda 10 milyon liralık elektrik tüketen 47 kaçak trafoya el konuldu

Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürlüğü tarafından tarımsal sulama sezonuyla birlikte artan kayıt dışı tüketimi engellemek için başlatılan saha denetimleri sonucunda, tespit edilen 47 kaçak elektrik trafosuna el konuldu. Bulundukları yerden sökülen trafoların 2 bin 500 haneye yetecek güçte yılda yaklaşık 10 milyon lira tutarında elektrik enerjisini tek kuruş dahi bedel ödemeden tükettikleri ortaya çıktı.


Müşterilerine sürekli ve kesintisiz enerji verebilmek için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) mevzuatlarına uygun yatırımlarına devam eden Dicle Elektrik, kayıt dışı tüketim ile mücadelesine ise ara vermeksizin devam ediyor. Mardin İl Müdürlüğü tarafından teknolojinin sağladığı imkanların yanında oluşturulan ekipler marifeti ile sahada gerçekleştirilen kontroller sırasında sadece son 3 gün içerisinde merkez Artuklu ilçesinde 1,Derik’te 9 Kızıltepe’de 33, Nusaybin’de 1 ve Mazıdağı’nda ise 3 olmak üzere toplam 47 kaçak elektrik trafosu tespit edildi.



Yıllık tüketim 10 milyon lira


Dicle Elektrik avukatlarının belgeleri ile yaptığı başvuru üzerine cumhuriyet savcılıkları tarafından söz konusu kaçak trafolara el konulması yönünde karar verildi. Bunun üzerine tespit edilen 47 trafo da enerji bağlantıları kesildikten sonra araçlara yüklenerek muhafaza altına alındı. Dicle Elektrik mühendisleri tarafından incelenen ve en az 2 bin 500 haneye yetecek güçte oldukları belirlenen trafoların yılda yaklaşık 10 milyon liralık elektrik enerjisi tükettikleri ortaya çıktı. Her yıl 10 milyon liralık elektrik enerjisi kullandığı hesaplanan 47 trafodan 45 tanesinin tarımsal sulamada, bir tanesinin bobinaj şantiyesinde ve bir tanesinin de mısır kurutma fabrikasında kullanıldığı saptandı.



Müsamaha gösterilmeyecek


Kaçak elektrik kullanımına karşı aldıkları tedbirlerin artırılarak sürdürüleceğini belirten Dicle Elektrik yetkilileri, “Kullandığı elektriğin bedelini düzenli ödeyen müşterilerimizin kesintisiz ve kaliteli enerji almalarının önünde engel teşkil eden kimseye müsamaha göstermeyeceğiz. Ahlaki ve hukuki olmayan bu durum ekonomik açıdan da ciddi sorunlar oluşturmakta, enerji kalitesini düşürürken şebekeyi yıpratmaktadır. Kaçakla mücadele konusunda şirket olarak son derece kararlıyız. Kaçak tüketenler gibi yapılan tüm uyarılara rağmen borcunu ödemeyen tüketicilerle ilgili de yasa ve yönetmeliklerin tanıdığı haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı bir kez daha hatırlatıyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 13:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "AA'nın devrim gibi bir çalışması da insan kaynağına yatırımdır"
    1. "AA'nın devrim gibi bir çalışması da..
    2. Konya'da 49 ilden öğretmenlere medya..
    3. Nevşehirliler sağlıklı iletişimin..
    4. Şehit savcı ve hakim için hatıra..
    5. Adebayor'un yeni takımı belli oldu!..
    6. THY'den rahatlatan açıklama geldi
    7. Sel çocuğu böyle sürükledi
    8. GAİB’in E-İhracat eğitimi Güneydoğu..
    9. Müebbet hapis cezası alan baba üst..
    10. İran İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'ni..
    11. Sakarya Ticaret Borsası
    12. Kazada ağır yaralanan genç kız..
    13. Olaysız şehirler arasında Bingöl..
    14. Gaziantep'te hırsızlık çetesi operasyonu
    15. "Filistin direnişine verdiği destek..
    16. Motosiklet çalan şüpheli tutuklandı
    17. Gaziantep’te çocuk sürücü dehşeti
    18. Pensilvanya'da büyük patlama!
    19. Burhaniyeli tekvandoculardan büyük..
    20. Öcalan'ın mektubu sonrası HDP'den..
    21. Antalya'da minibüs ile midibüs..
    22. Kan bağışına dikkati çekmek için..
    23. Tekirdağ’da fuhuş operasyonu: 1 gözaltı
    24. Endonezya’da kibrit fabrikasında..
    25. "Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez"
    26. 33 mülteci yakalandı
    27. Ağız kokusu kanser belirtisi olabilir
    28. Avokado diyetiyle ideal kilonuza..
    29. Enes Karakaya: “Her şey Kayseri ve..
    30. Bartın’da alkollü sürücü dehşeti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!