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Mardin’de uçurtma kültürü geleceğe taşınıyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Daire Başkanlığı’nca restore edilen tarihi konakta açılan uçurtma atölyesi uçurtma kültürünü gelecek nesillere aktarıyor.

21 Şubat 2019 Perşembe 16:14
Mardin’de uçurtma kültürü geleceğe taşınıyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Daire Başkanlığı’nca restore edilen tarihi konakta açılan uçurtma atölyesi uçurtma kültürünü gelecek nesillere aktarıyor.


Mardin Büyükşehir Belediyesi, tarihi konakta uçurtma atölyesi açtı. Uçurtma geçmişinin belgesel tadında anlatıldığı sinema odası, baştan sona bir uçurtmanın nasıl yapıldığının anlatıldığı uçurtma atölyesi, daha önceden Mardin’de yapılmış uçurtmaların tanıtıldığı bölüm gibi alanlardan oluştuğu atölyede, uçurtma eğitimleri uzman eğitmen tarafından ücretsiz olarak veriliyor.


Şehrin önemli kültür değerlerinden uçurtma yapmayı öğrettiklerini ve gelecek nesillere aktardıklarını belirten Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, uçurtma atölyesinin bulunduğu tarihi binanın Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek şehre kazandırıldığını söyledi. Vali Yaman, "Mardin, konum ve yapı olarak Türkiye’de uçurtma uçurmaya en elverişli illerin başında geliyor. Bundan dolayı, uçurtma kültürü vatandaşlar arasında önemli bir yere sahip. Biz de bu kültürün hem yok olmayıp gelecek nesillere aktarılması hem de evlatlarımız daha profesyonel uçurtma yapsınlar diye bu atölyemizi açtık ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehir merkezinde atölyemize gelebilen öğrencilerimize burada eğitimler veriliyor. Gelemeyenlerin okullarına giderek, orada uçurtma eğitimi veriyoruz. Bu bağlamda şuana kadar kırsal ve şehir merkezinde yaklaşık 700 öğrencimize profesyonel uçurtma yapmayı öğrettik" dedi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 16:14
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