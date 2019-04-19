Mardin’de turizm haftasına uçurma festivali damga vurdu

Mardin Valiliği tarafından bu yıl turizm haftası etkinlikleri kapsamında 3.’sü düzenlenen uluslararası Uçurtma Festivali, gökyüzünü renklendirdi.

Mardin Valiliği, Müze Müdürlüğü, Martı uçurtma kulübübu yıl 3.sü düzenlenen 23 ülkeden uçurtma ustasının katılımı ile gerçekleşen uçurtma festivali tarihi Mardin’de festival korteji ile başladı. Mardin’in sembol ve simgelerinin yürüyen maketleri, masal kahramanları, çizgi film karakterleri, sokak müzisyenleri, davul-zurna, arbane ekibi, bando takımı, akrobasi tahta bacak ve jonglörler, bisikletliler ve rahvan atları gibi grupların katılımı ile adeta bir karnavala dönüştü.

Diyarbakırkapı’dan Cumhuriyet Meydanı’na doğru kortej yürüyüşle başlayan festivale Mardin Valisi Mustafa Yaman, Vali yardımcısı Bahattin Çelik, Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin Aydın, müze müdürü Nihat Erdoğan, Mardin Turizm ve Otelciler Dernek Başkanı Özgür Azad Gürgör ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Müze Arkeopark alanında gerçekleşen ve Müze Müdürü Nihat Erdoğan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin Aydın, Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı ve Mardin Valisi Mustafa Yaman’ın açılış konuşmalarıyla başlayan programda, sirk ve dans gösterileri, öğrencilerin keman seremonisiyle devam etti.

Vali Yaman’dan Mardinlilere teşekkür

Vali Mustafa Yaman, bölgenin 3 yıl önce boş olan sokaklarının ardından devletin sağladığı huzur ve güvenle Mardin’in turist akınına uğradığını ifade ederek, "Gördüğünüz gibi üçüncü festivalde de bir araya geldik. 2 senede Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olarak destek verdik, bu sene valilik olarak destek vererek bu programa devam ediyoruz. 3 sene önce sadece 1. caddede birkaç esnafın açık olduğu, yapılan otellerin kapalı olduğu, esnafın kepenk kapattığı ve çevre illerden bile misafirin gelmediği bir Mardin’den 2018 yılının sonundan 3,5 milyon misafir ağırladığımız ve bununda 600 bin civarında yatılı misafir ağırladığımız bir Mardin oluştu. Bunda sizin hemşehrilerimizin emeği var. Hepinize bu emeğinizden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Yaman’dan HDP’li Ahmet Türk’e borç yanıtı

"Artık Mardin bir Büyükşehir oluyor ve bu 2 buçuk senedir, yani kayyum dönemindeki 2 buçuk senedir şehirde Büyükşehir Belediyesini kurumsal hale getirdik" diyen Yaman, “İnsanlar konuşuyor ama gerçeği bilin adam 500 milyon lira borç bırakıp gitti hiçbir şey yapmadan. Hiçbir şey yapmadı. Ve onun bunu yalanıyla gördüğünüz gibi birkaç gün önce görüşüyor. 15 günde şehir çöpe döndü. Arkadaşlar bu seneki hedefimiz 5,5 milyon turist, hepimiz ona göre çalışacağız artık, ona göre düşüneceğiz, ona göre hareket edeceğiz. Bu şehir huzuru hak ediyor ve bunu sürdürecek. Bu şehir sizin desteğinizi hak ediyor ve bunu sürdürecek. Bu şehir vatana, millete bağlı olmayı hak ediyor ve bunu sürdürecek. Bu şehir bu ülkenin, bu milletin, bayrağın, vatanın ve ülkenin bölünmezliğini hak ediyor ve bunu sürdürecek buna hiç kimse engel olamaz” dedi.

Hedef en büyük uçurtma festivali olması

Mardin Martı Uçurtma Kulübü üyesi uçurtma ustası Zahid Mungan, uçurtma ile Mardin’de gökyüzünün şenlendiğini ifade ederek, "Hedefimiz Mardin’i dünyanın en büyük uçurtma festivaline ev sahipliği yapması” diye konuştu.

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Gürgör de Mardin’de yaşanan huzur ile amaçlarının yatılı turisti bir milyona çıkarmak olduğunu belirterek festival gibi etkinliklerin Mardin turizmine büyük katkı sunduğunu ifade etti.