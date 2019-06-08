Mardin'de trafik kazası: 6 yaralı

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır, 6 kişi yaralandı. Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 47 LC 878 plakalı otomobil ile 33 ADB 11 plakalı araç, Mardin-Midyat kara yolunda çarpıştı, ardından yol kenarındaki tarlaya savruldu. Araçlardan biri elektrik direğine çarpması nedeniyle alev aldı, bu arada tarladaki ekinler de tutuştu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Kazada 6 kişi yaralandı. Ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İlçe Emniyet Müdürü Temel Salman ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, bölgeye gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.

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