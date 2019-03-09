Mardin'de tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tırın çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tırın çarptığı kadın yaşamını yitirdi. Kızıltepe Devlet Hastanesi yakınlarında sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen tır, yolun karşısına geçmeye çalışan Melike Gürsoy Ak'a (23) çarptı. Ağır yaralanan Ak, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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