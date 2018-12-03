0553 313 94 23

Mardin'de teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcı imha edildi

03 Aralık 2018 Pazartesi 21:24
Mardin'de teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcı imha edildi

MARDİN AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcı imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Güvenli Mahallesi'nde yolun kenarında bulunan taş yığınları arasına tuzaklanmış fünyesi ve uzaktan kumandalı ateşleme sistemi bulunan 50 kilogram el yapımı patlayıcı düzeneğinin tespit edildiği bildirildi.

Patlayıcının kontrollü şekilde imha edildiği belirtilen açıklamada, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak için terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 21:24
  1. mardin
  2. patlayıcı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Türkiye, olağanüstü geçmişiyle insanlık tarihine katkı sağlayan bir ülke"
    1. "Türkiye, olağanüstü geçmişiyle..
    2. Kasımpaşa, 1 puana Diagne ile uzandı
    3. Mersin'de balkondan düşen kadın avukat..
    4. Gabon Cumhurbaşkanı 40 gün sonra..
    5. Fenerbahçe'de puan kayıpları sürüyor
    6. BM kamplarında skandal! 125 kadın ve..
    7. Niğde'de bir dağcının çığ altında..
    8. MHP'den istifa etmişti... Büyükşehir..
    9. Türkiye Venezuela İş Forumu
    10. Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm
    11. "Adil yeni bir dünyanın kurulması..
    12. Dişleri ve mücevherleri temizler hale..
    13. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin..
    14. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    15. Cezayir ile Suudi Arabistan arasında 5..
    16. Fenerbahçe-Kasımpaşa maçıyla ilgili..
    17. HSK'dan flaş karar! Yeni mahkemeler..
    18. Büyüme geriliğinin sebepleri
    19. "Bu tekerleğin bu tümsekte..
    20. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    Donald Trump geri adım attı
    Donald Trump geri adım attı
    Recai Kutan'dan önemli mesajlar! 'Bu savaşın hedefi...'
    Recai Kutan'dan önemli mesajlar! 'Bu savaşın hedefi...'
    Terör örgütü FETÖ'de büyük panik! Çözülmeyi önlemek için bakın ne yapmışlar
    Terör örgütü FETÖ'de büyük panik! Çözülmeyi önlemek için bakın ne yapmışlar
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!
    Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!

    Günün Karikatürü

    4 Aralık 2018
    ABD satışa takoz oldu! ATAK için yerli motor şart
    ABD satışa takoz oldu! ATAK için yerli motor şart
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi