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Mardin’de teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Mardin’de iki teröristin etkisiz hale getirildiği Kılıç-139 özel birlik operasyonunda, çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

14 Haziran 2019 Cuma 16:59
Mardin’de teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Mardin’de iki teröristin etkisiz hale getirildiği Kılıç-139 özel birlik operasyonunda, çok sayıda mühimmat ele geçirildi.


Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı sözde Ömeryan kırsal alanında yürütülen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilirken teröristlerin yaşam malzemelerinin bulunduğu alanlar tek tek tespitedilerek imha edildi. Mardin Valiliği’nden yapılan açıklamada 11 Haziran’da İl Jandarma Komutanlığınca Kılıç-139 özel birlik operasyonunun başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "13 Haziran 2019 tarihinde bölgede yapılan arama taramafaaliyeti sonucunda, 2 adet AKG 47 piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet tabanca,11 adet M-16 şarjörü, 5 adet AKG-47 şarjörü,6 adet tabanca şarjörü, 143 adet M-16 mermisi, 23 adet AKG-47 mermisi, 42 adet tabanca mermisi, 17 adet elektrikli fünye, 1 adet telsiz, 1 adet ampermetre, 4 adet pil, 2 adet radyo,1 adet güneş paneli, 2 adet sırt çantası,1 adet gece görüş dürbünü, 2 adet el bombası ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçen malzemeler Cumhuriyet Savcısının talimatı ile muhafaza altına alınmıştır. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir. Güvenlik güçlerimizce ilimiz Nusaybin ilçesi sözde Ömeryan kırsal alanında yürütülen hava destekli operasyon kapsamında, 1 erkek ve 1 kadın olmak üzere 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi" denildi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 16:59
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