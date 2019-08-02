Mardin'de terör saldırısı Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Nusaybin'in kırsal alanında bulunan Günyurdu Mahallesi Dibek bölgesinin yol inşaatı güvenliğini sağlayan askerlere PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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