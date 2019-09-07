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Mardin'de terör saldırısı: 1 polis şehit, 1 güvenlik korucusu yaralı

Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva şehit düştü, 1 güvenlik korucusu yaralandı

07 Eylül 2019 Cumartesi 13:19
Mardin'de terör saldırısı: 1 polis şehit, 1 güvenlik korucusu yaralı

MARDİN (AA) - Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva şehit düştü, 1 güvenlik korucusu yaralandı

Valilikten yapılan açıklamada, Ömerli ilçesinin Ömeryan kırsalında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek maksadıyla 7 Eylül'de İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğünce yürütülen "Şafak 127 Operasyonu" kapsamında yapılan yer gösterme faaliyetleri esnasında teröristlerce yapılan saldırıda Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva ve bir güvenlik korucusunun yaralandığı bildirildi.

Yaralıların süratle Mardin Devlet Hastanesi'ne intikalinin sağlandığı kaydedilen açıklamada, "Yapılan tüm müdahalelere rağmen Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva kurtarılamayarak şehit olmuştur. Yaralı güvenlik korucumuzun tedavisi ise halen devam etmektedir." denildi.

Teröristleri etkisiz hale getirmek için bölgede operasyonların sürdüğü aktarılan açıklamada, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 13:19
  1. mardin
  2. Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva
  3. şehit

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