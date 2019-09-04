Mardin'de terör saldırısı: 1 asker şehit, 2 asker yaralı Ömerli ilçesinde teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Tavuklu Mahallesi mevkisinde PKK'lı teröristlerce menfeze tuzaklanan patlayıcı güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Yaralılar, Ömerli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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