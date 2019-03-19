Mardin'de terör operasyonu: 19 gözaltı Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda arasında eski HDP İl Başkanı Musa Alkan'ın da yer aldığı 19 şüpheli yakalandı.

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mardin Emniyet Müdürlüğünce "özerklik ve öz yönetim" amaçlı oluşturulan "sözde Artuklu Kent Meclisi ve Mahalle Meclisleri" içerisinde terör örgütü PKK adına faaliyet yürüten ve söz konusu meclislerin oluşturulmasında sorumlu düzeyde yer alan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında eski HDP İl Başkanı Musa Alkan, HDP eski il yöneticilerinden Aysel Erol, DBP Parti Meclisi üyesi Semire Kut, DBP il yönetimi üyesi Leyla Bozkurt, HDP Nusaybin eski ilçe yöneticilerinden Samiye Demir'in de bulunduğu 19 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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