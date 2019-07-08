Mardin’de tefeci operasyonu: 6 gözaltı Mardin’in Nusaybin ilçesinde düzenlenen tefeci operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde düzenlenen tefeci operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Nusaybin Kaçakçılık ve Organize Suçlar Grup Amirliği tarafından tefecilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, Nusaybin Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2’si savcılıktan serbest bırakılırken, 4 şahıs sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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