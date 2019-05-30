Mardin’de Suriye uyruklu 2 DEAŞ’lı terörist yakalandı DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu 2 kişi Mardin’de yakalandı.

DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu 2 kişi Mardin’de yakalandı.

Mardin’de DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve Mardin’de bulundukları tespit edilen Suriye uyruklu 2 kişi, dün gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.B. ve A.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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