0553 313 94 23

Mardin’de sisten dolayı uçaklar iniş yapamadı

Mardin’de etkili olan yoğun sis hava trafiğini olumsuz etkiledi.

15 Şubat 2019 Cuma 11:19
Mardin’de sisten dolayı uçaklar iniş yapamadı

Mardin’de etkili olan yoğun sis hava trafiğini olumsuz etkiledi. İstanbul’dan Mardin Havalimanı’na gelen uçaklar Diyarbakır’a zorunlu iniş yaptı.


Kızıltepe ilçesinde sabah saatlerinden beri etkili olan yoğun sis görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Sis Mardin Havalimanı’nda da hava trafiğini olumsuz etkiledi. Sabah İstanbul’dan gelen uçak Mardin’e iniş yapamayınca Diyarbakır Havalimanı’na iniş yaptı. Mardin’den İstanbul’a gidecek yolcuların ise mağdur olmamaları için havalimanı yetkilileri tarafından karayolu ile Diyarbakır’a götürüleceği öğrenildi.


Öte yandan ilçede iki gündür etkili olan yağmurun bugün de devam edeceği ve hava sıcaklığının 8 derece olacağı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 11:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara merkezli FETÖ operasyonu! Gözaltılar var
    1. Ankara merkezli FETÖ operasyonu!..
    2. Ödemiş, Kiraz ve Beydağ’ın seçmen..
    3. 93 yaşında yeniden aday oldu
    4. Çanakkale'de kar yağışı
    5. Kaymakam Aydın, sınır kapısında..
    6. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi..
    7. Yaşama tutunduğu futbolda engeline de..
    8. Kadir Bütüner güven tazeledi
    9. Barcelona, Valverde’nin sözleşmesini..
    10. Karlıova bu kış adıyla özdeşleşti
    11. Besicilerin hayatı 12 ay naylon..
    12. İDO’dan Sevgililer Günü’nde ’first..
    13. Anne ve baba adayları doğuma ve bebeği..
    14. Robotik kodlama öğrencilerine ‘İlham..
    15. Öğrenciler “Oyna, Öğren, Yaşa” projesi..
    16. Polisgücü açık alan kadın ve erkek..
    17. Emet’te 70 işçiye yüzde 30 zam
    18. Semih Saygıner, yeniden bir numara..
    19. Kayaklı koşucular kamp molasını atlı..
    20. AFAD Hastane personeline eğitim verdi
    21. Tekirdağ’da eylem hazırlığındaki 6..
    22. (Özel haber) Gençlik hayalini 78..
    23. Gitti ETCEP geldi YOGA
    24. Samsun’da cinayet zanlısı çelik..
    25. Dilek Didem Ayyıldız’dan Ödemiş turu
    26. Lösemiyi yendi iki üniversite birden..
    27. Evde çıkan yangın uyuyan adamın sonu..
    28. Konya’da uyuşturucu operasyonu: 5..
    29. Bütçe uygulama sonuçları (1)
    30. Bu işletme hem ekonomiye hem de..
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi