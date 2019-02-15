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Mardin'de sis ulaşımı olumsuz etkiledi

15 Şubat 2019 Cuma 14:16
Mardin'de sis ulaşımı olumsuz etkiledi

MARDİN (AA) - Mardin'de etkili olan sis, hava ve kara ulaşımını olumsuz etkiledi.

İl genelinde etkisini sürdüren sis, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle ulaşımı aksattı.

Alınan bilgiye göre, Türk Hava Yolları (THY) İstanbul-Mardin seferini yapan uçak, olumsuz hava koşulları nedeniyle Mardin Havalimanı'na inemedi.

Uçak Diyarbakır Havalimanı'na inerken, aynı uçakla İstanbul'a gidecek yolcuların da servislerle Diyarbakır'a taşındığı öğrenildi.

AnadoluJet ve Pegasus'un İstanbul ve Ankara seferleri de gecikmeli yapılıyor.

Kent merkezinde de sürücüler de zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri, sürücülere sis farlarını yakmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Bu arada sis, tarihi yapılarda güzel manzara oluşturdu. Sisin gün boyu etkisini sürdüreceği belirtildi.



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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 14:16
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