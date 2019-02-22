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Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı- Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

22 Şubat 2019 Cuma 17:21
Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

MARDİN (AA) - Mardin'de aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada araçlardan açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi'nde, aralarında önceden husumet bulunan Aktaş ailesinin içinde olduğu plakası henüz öğrenilemeyen araçtan, Sincar ailesinin 31 GU 946 plakalı aracına silahla ateş açıldı.

Saldırıda, Sincar ailesinden 3 kişi yaralandı.

Saldırıya silahla karşılık verilmesi üzerine Aktaş ailesinin bulunduğu araçta da 2 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Mardin'deki hastanelere kaldırıldı.

Mardin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ömer Sincar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.


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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 17:21
  1. mardin
  2. silahlı kavga

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