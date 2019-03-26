Mardin'de silah ve tarihi eser operasyonu

MARDİN (AA) - Mardin'de düzenlenen operasyonda, 2 el bombası, 19 av tüfeği, 6 ruhsatsız tabanca, uzun namlulu silah, 3 bin 830 fişek, 400 gram barut ve amonyum nitrat içerikli gübre ile tarihi eser olduğu değerlendirilen 68 obje ele geçirildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, İ.M, C.M. ve M.M'nin iş yeri ve ikametinde bomba ve silah dedektör köpekleriyle arama gerçekleştirildi.

Aramalarda, 2 el bombası, kalaşnikof marka uzun namlulu silah, değişik çap ve markalarda 6 ruhsatsız tabanca, 19 av tüfeği, 3 bin 830 fişek, 35 şarjör, 66 tüfek parçası, gece görüş dürbünü ve şarj aleti, 4 pet şişe içerisinde 400 gram barut, 50 kilogramlık 2 çuval içerisinde amonyum nitrat içerikli gübre, tarihi eser olduğu değerlendirilen 68 obje, ses veya gaz fişeği atabilen 2 tabanca ile bunlara ait şarjör, 68 ses veya gaz fişeği, 2 kesici delici alet ve 2 telsiz ele geçirildi.

Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma, şüpheliler ve olayın muhtemel terör bağlantıları da değerlendirilerek çok yönlü sürdürülüyor.

- İl Emniyet Müdüründen vatandaşlara teşekk

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğünde ele geçirilen silah ve tarihi eserler basın mensuplarına gösterildi.

İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, gazetecilere yaptığı açıklamada, suç örgütlerine yönelik çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Hem terör örgütleri hem de örgütlerin finans kaynaklarına yönelik çalışmaların büyük hızla sürdüğünü belirten Onar, bu kapsamda el bombaları, silah, amonyum nitrat gibi malzemelerin ele geçirildiğini kaydetti.

Şüphelilerin yakalandığını ve bağlantılarının araştırıldığını bildiren Onar, "İl Emniyet Müdürlüğü olarak FETÖ'den, PKK'ya kadar bütün terör örgütlerine ve terör örgütlerinin finans kaynaklarına karşı her türlü mücadelemiz ısrarla devam edecektir. Mardin'de vatandaşlarımıza bize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.