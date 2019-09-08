Şehidin kanı yerde kalmadı! 3 terörist öldürüldü
Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'yı şehit eden 3 PKK'lı terörist Ömerli ilçesindeki operasyonda etkisiz hale getirildi.08 Eylül 2019 Pazar 13:09
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Şehit özel harekat müdürünün kanı yerde kalmadı
Etkisiz hale getirilen teröristlerin Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva’nın şehit edilmesi ve bir güvenlik korucusunun yaralanması olayını gerçekleştiren teröristler olduğu belirtildi.
Öldürülen teröristlerin görüntüsü düştü
Mardin Ömerli'de çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen teröristlere ait görüntüler ortaya çıktı.
Büyük operasyon
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyonda ATAK helikopterlerinin de kullanıldığı görüldü.
Dün şehit düşmüştü
Mardin Özel Harekât Şube Müdürü Tufan Kansuva, dün Mardin Ömerli’de bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışma sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olmuştu.
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