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Mardin’de sağanak sağış seçmeni engellemedi

Mardin’de bugün gerçekleşen yerel seçimler için sandık başına giden seçmenler sağanak yağışa aldırmadı.

31 Mart 2019 Pazar 13:06
Mardin’de sağanak sağış seçmeni engellemedi

Mardin’de bugün gerçekleşen yerel seçimler için sandık başına giden seçmenler sağanak yağışa aldırmadı. Huzur için oy verdiklerini söyleyen seçmenler böyle bir günde yağmur dinlemeden sandık başına gittiklerini söyledi.


Mardin’de saat 11.00 sularında bastıran sağanak yağış su ve sel baskınlarına neden oldu. Yenişehir Mahallesi Elif Ana Mehmet Konuş İlkokulu’nda su baskını yaşandı. Caddelerde oluşan su baskınlarına karşı belediye ve itfaiye ekipleri tahliye çalışması başlattı. Aniden bastıran sağanak yağışta seçmen sandıklara gitmeye devam etti. Okula girişte su baskını olmasına rağmen vatandaşlar bölgenin huzuru için sandığa gidilmesi gerektiğini ifade etti. Vatandaşlardan Mehmet Kaya, "Görüyorsunuz işte yağmurdan dolayı buralar doldu, nasıl geçeceğiz bilmiyorum. Oy kullanacağım başka bir taraftan gidip dolanıp oyumu kullanacağım” dedi.


Yağış nedeni ile sandığa giden seçmene destek olduklarını ve kendi arabaları ile vatandaşı taşıdıklarını kaydeden AK Parti Gençlik Kolları üyesi Mahir İbahir, "Biz hizmet veriyoruz zaten, her arayanı oy kullanmaları için okuluna götürüyoruz. Bizi aradılar bekletmeden onları oy kullandırtmaya getiriyoruz” diye konuştu.


Vatandaşlardan Nilüfer Ustabaşı, "Bizim görevimiz bu, sandığa gittik, huzur istiyoruz, 15 yılımız oldu Mardin’de, yerel belediyelerden isteğimiz hizmet huzur milletimizin huzuru gibi güzel şeyler bekliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 13:06
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