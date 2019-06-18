Mardin’de Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı Mardin’de, dün mahkemede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mardin’de, dün mahkemede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mardin merkez Fuat Yağcı Camii’nde düzenlenen gıyabi cenaze namazına Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Ahmet Ağırakça, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, AK Parti Mardin il ve Artuklu teşkilatı yöneticileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri kanaat önderleri ve çok sayıdavatandaş katıldı. Öğle namazı sonrası Fuat Yağcı Camii avlusunda kılınan gıyabi cenaze namazına kadınlar da saf tuttu. Bazı kadınların, namazlarını gözyaşları içinde kıldığı görüldü.

Mardin İl Müftüsü İsmail Çiçek’in kıldırdığı, Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için dualar edildi, İslam dünyasına yapılan saldılar kınandı.

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