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Mardin'de "Minik eller üşümesin" projesi

Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerdeki öğrencilere atkı, bere ve eldiven hediye etti

05 Aralık 2018 Çarşamba 17:09
Mardin'de "Minik eller üşümesin" projesi

MARDİN (AA) - Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, "Minik eller üşümesin" projesi kapsamında kırsal mahallelerdeki öğrencilere atkı, bere ve eldiven dağıttı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Mardinmasa birimi ekipleri, Mazıdağı ilçesinin Engin ve Tarlacık mahallelerindeki ilkokulları ziyaret ederek, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın hediye olarak gönderdiği atkı, bere ve eldiveni öğrencilere verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Vekili Vali Yaman, belediyenin imkanlarını kentin gençleri, engellileri, kadınları, öğrencileri ve dezavantajlı grupları için kullandıklarını ifade etti.

Geride kalan 2 yılda uygulamaya geçirdikleri 27 sosyal sorumluluk projesiyle halka destek sunduklarını vurgulayan Yaman, şunları kaydetti:

"Zorlu kış şartlarında okula giden çocuklarımızın üşümemesi için ekiplerimiz kırsal mahallelerde öğrencilerimize atkı, bere, eldiven dağıtıyor. Hediyelerini alan öğrencilerimizin yüzlerinde gülümseme ve gözlerinde mutluluk her şeye değer. Çocukların güldüğü bir şehir, her zaman mutlu bir şehirdir. Bu çalışmalarımız devam edecek."

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 17:09
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