0553 313 94 23

Mardin’de minibüsün şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 7 kişi yaralandı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 13:15
Mardin’de minibüsün şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 7 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe’den Nusaybin istikametine gitmekte olan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 59 PH 193 plakalı minibüs, yoldan çıkarak şarampole yuvarlanıp devrildi. Aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada C.D., A.Z., A.Ç., M.B., S.E. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Yaralıların yardımına ilk olarak yoldan geçen diğer sürücüler koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 13:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gül'e yakın isim Ali Babacan'ı cilaladı! Bu yüzden seçildi
    1. Gül'e yakın isim Ali Babacan'ı..
    2. Kocaeli'de lise öğrencisinin..
    3. Sarı lacivert nikâh
    4. Kurumsal kalite süreçlerini veri..
    5. Merkel’in titremesine sandalyeli önlem
    6. Körfezde çevre düzenleme çalışmaları..
    7. İstanbul'da yağış akşam saatlerinde..
    8. Düğün sezonu açıldı, sahte altına..
    9. Erdemli’de sahiller tatil sezonuna..
    10. Güney Afrika'da binbaşıya başörtüsü..
    11. Odanızın havasını değiştirecek 3..
    12. Fenerbahçe ilk hazırlık maçını..
    13. İlahiyatçı Orhan Çeker uyardı!..
    14. FETÖ’nün mahrem sorumlusuna İzmir’de..
    15. Çanakkale’yi kasırga vurdu
    16. Kent merkezine ulaşımı kısaltacak..
    17. Ankara Valiliğinden ’formaldehit’..
    18. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    19. Başkan Eroğlu, taksicilerle bir araya..
    20. Adıyaman’da 33 mahalle muhtarına..
    21. Adıyaman’da "Kümelenme ve Seracılık"..
    22. 5 yıldır boşanamayan kadının yardım..
    23. Çocuklarda ishale dikkat
    24. Adana ve Mersin’de 11 günde sahte..
    25. Çanakkale 1915 Müzesi Gezici Tırı..
    26. Ağrı’da MTSK Temsilcileriyle İstişare..
    27. Çiftçiler enerji maliyetlerinden mağdur
    28. Netanyahu'dan Sisi'ye övgü
    29. 23 ülkeden gelen sanatçılar, Muş’u..
    30. Tarsus’taki 700 yıllık kervansaraylar..
    Ekrem İmamoğlu'na sapkın ziyaret
    Ekrem İmamoğlu'na sapkın ziyaret
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!