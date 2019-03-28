0553 313 94 23

Mardin’de köpeğe katarakt ameliyatı yapıldı

Mardin Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde ilk kez göz doktorları tarafından 6 yaşındaki köpeğe katarakt ameliyatı yapıldı.

28 Mart 2019 Perşembe 12:51
Mardin’de köpeğe katarakt ameliyatı yapıldı

Mardin Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde ilk kez göz doktorları tarafından 6 yaşındaki köpeğe katarakt ameliyatı yapıldı.


Mardin ve Kızıltepe Devlet Hastanesinde görevli göz doktorları, Ayaz isimli 6 yaşındaki köpeğe katarakt ameliyatı gerçekleştirdi. Mardin Devlet Hastanesinde görevli Op. Dr Gülistan Oyur, Op. Dr. Leyla Hazar, Op. Dr. Şule Barman Kakil ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi hekimlerinden veteriner Nurettin Bozdağ ile Mehmet Ali Akın tarafından gerçekleştirilen operasyon ile köpeğin görme fonksiyonlarının artması hedeflendi.


Köpeğin sağlık durumu hakkında bilgi veren veteriner hekim Nurettin Bozdağ, bir ihbar sonucu Ayaz köpeği 1 ay önce boş bir araziden bakım merkezine aldıklarını söyledi. Bakıma aldıkları köpeğin gözlerinin görmediğini fark ettiklerini belirten Bozdağ, “Mardin Devlet Hastanesi göz doktorları ile yaptığımız görüşmeden sonra Ayaz köpek için başarılı bir göz ameliyatı düzenlendi. Doktorların bir köpeğe ilk defa Türkiye’de bir göz ameliyatı düzenlediğini gördük. Bu ilk olacak. Doktorlarımız gönüllü olarak bu işe kalkıştılar. Bir insanda gerçekleşecek operasyonun aynısını geçirdi. İnşallah yakın bir zamanda ışığa kavuşacaktır” dedi.



Doktorlar inisiyatif aldı


Köpeğin gözünde katarakt olduğu bilgisini almaları üzerine hayvanın ameliyatına girme kararı aldıklarını ifade eden Op. Dr. Oyur ise, arkadaşları ile operasyon yapılıp yapılmayacağını konuştuklarını ve daha sonra ameliyata karar verdiklerini söyledi. Op. Dr. Oyur, “Bizim için bir ilkti, daha önce hiç böyle deneyimimiz olmamıştı. Gerekli araştırmaları yaptık, insanlarda yapılan operasyonun bir benzeri. Her şey yolunda devam ederse köpeğimiz ertesi gün daha rahat görme keskinliğine kavuşabilir. Her iki gözde ileri seviyede kataraktı mevcut. Şuanda göremiyor diyebiliriz. Görmeme nedeni sadece katarakttan ise operasyon sonrası görme keskinliği artar. Bizim için şimdi kataraktın alınmasıydı. Sonraki süreçleri ameliyat sonrasında değerlendireceğiz” diye konuştu.



“Sokak hayvanları sahipsiz değil”


Sokak hayvanlarının sahipsiz olmadığını belirten Op. Dr. Şule Barman Kakil ise, köpeklerin günlük hayatta kendi başlarına ayakta durabilmeleri için doğru bir görme kesinliğine sahip olmaları gerektiğini söyledi. Op. Dr. Kakil, “Belki sokakta yolun karşısına geçerken bile sadece görmedikleri için bir araba çarpabilir. En azından kendi hayatlarını idame ettirebilmeleri için güzel bir aşama olmuş olacak” şeklinde konuştu.


Yaptıkları işten mutluluk duyduklarını anlatan Op. Dr Leyla Hazar, kendileri için de ilk deneyim olduğunu kaydederek, “Ayaz’ın görmesine sebep olabilirsek ne mutlu bizlere. Onunla ilgilenen, hayvan hastanesini bu seviyeye getiren herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Ayaz köpeğin 2 gün sonra doktorlar tarafından tekrar kontrollerinin yapılacağı ve görme fonksiyonlarının değerlendirileceği kaydedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkentte "POS tefecilerine" operasyon
    1. Başkentte "POS tefecilerine" operasyon
    2. Hekimhan’da okullarda deprem tatbikatı
    3. Rusya, Kırgızistan ile askeri..
    4. Piyaz yemeği nasıl yapılır? | Piyaz..
    5. Bakan Pakdemirli: “İktidar ve yerel..
    6. 86 yaşındaki 35 yıllık muhtardan en..
    7. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bir..
    8. Karmod konteyner, Almanya'da çiftlik..
    9. AK Parti'den CHP'ye tepki: Hepsinin..
    10. Emre Kılınç'ın milli takım mutluluğu
    11. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "ABD..
    12. "Pazar günü demokrasi bayramını..
    13. TSKB'de yeni atamalar
    14. Abdullah Avcı, Beşiktaş iddialarına..
    15. Manisa BBSK altyapısına ’Beslenme ve..
    16. Başkan Memduh Büyükkılıç "Ali Dağı’nda..
    17. Kazakistan uyruklu genç sunucu evinde..
    18. Nakil bekleyen hasta ve yakınlarının..
    19. Bakan Kasapoğlu: "Büyükçekmece’yi..
    20. Başkan Ceylan; “Hayal edilemeyen işi..
    21. Cömert: “Hormonlu büyüyen..
    22. İsrail Türkiye’ye karşı harekete..
    23. Salihli’de Cumhur İttifakı coşkusu
    24. ’Meçhul Paşa’ Maltepelilerle buluştu
    25. Aydemir, ‘Aziziye Ruhu her daim galip..
    26. Kamyon arkası yazısı başına bela oldu
    27. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    28. Rota 2 Sanat Yarışması başvuruları..
    29. "Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi..
    30. Umre kaydı nasıl yapılır? | Ramazan..
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak