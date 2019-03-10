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Mardin’de kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kamyonet ile motosiklet çarpıştı.

10 Mart 2019 Pazar 20:05
Mardin’de kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kamyonet ile motosiklet çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı.


Kaza, saat 16.00 sıralarında Büyükboğaziye ile Beşik Mahalleleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selim O. yönetimindeki 63 UUE 424 plakalı kamyonet ile Suriyeli Hüseyin Hamdo (34) yönetimindeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Hüseyin Hamdo ve motosiklette yolcu olarak bulunan F.H. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ceylanpınar’ın Han Mahallesi’nde sulamacı oluğu öğrenilen motosiklet sürücüsü Hamdo ve arkadaşı F.H., olay yerine gelen ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Hamdo yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, F.H.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kamyonet sürücüsünün ise kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi.


Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 20:05
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