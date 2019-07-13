Mardin’de kaçakçılık operasyonu Mardin İl Emniyet Müdürülüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Büro Amirliği tarafından düzenlenen operasyonlarda 11 bin 280 paket gümrük kaçağı sigara, 34 adet cep telefonu 10,86 gram esrar ve 252 şişe içki ele geçirilirken, operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin İl Emniyet Müdürülüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Büro Amirliği tarafından düzenlenen operasyonlarda 11 bin 280 paket gümrük kaçağı sigara, 34 adet cep telefonu 10,86 gram esrar ve 252 şişe içki ele geçirilirken, operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile İlEmniyet Müdürlüğü KOM şube müdürlüğü tarafından il genelinde kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Operasyonda; 11 bin 280 paket gümrük kaçağı sigara, 34 adet cep telefonu 10,86 gram esrar ve 252 şişe içki ele geçirildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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