Mardin’de kaçak odun kesen 13 kişi gözaltına alındı Mardin’in Midyat ilçesinde kaçak odun kestikleri belirlenen 13 kişi gözaltına alındı.

Mardin’in Midyat ilçesinde kaçak odun kestikleri belirlenen 13 kişi gözaltına alındı.

Midyat ilçesi Çayırlı Mahallesi Bagog Dağı eteklerinde 13 kişinin kaçak odun kestikleri tespit edildi. Jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların odunları taşıdıkları kamyonete de el konuldu. El konulan kamyonetin sahibine jandarma ekipleri tarafından 2918 sayılı Kanun gereğince 3 bin 500 lira idari para cezası kesilirken, Midyat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından da 30 bin lira idari para cezası kesildiği öğrenildi. Yakalanan şahıslar savcılığa sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.