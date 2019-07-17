Mardin’de kaçak elektrik kullanımda pes dedirten yöntem

Mardin’in Derik ilçesinde, traktör römorkuna yüklenmiş vaziyette 160 kilovolt amper gücünde kaçak mobil elektrik trafosu ele geçirildi. Trafoya savcılık kararıyla el konuldu.

Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürlüğü’nde görevli ekipler, Derik ilçesi kırsalında seyyar biçimde dolaşan bir trafonun varlığını belirledi. Mevcut teknolojik imkanlarla belirlenen trafonun mevsim itibariyle tarımsal sulamada kullanıldığını saptayan ekiplerin takibi sonucunda bahse konu kaçak trafonun ilçenin İncesu ve Karataş köyleri arasındaki tarımsal alanda olduğu belirlendi.

Trafo yüksek gerilim hattına kanca atma usulüyle bağlanmış

Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından buraya giden Dicle Elektrik ekipleri, bir traktör römorkuna yüklendikten sonra yüksek gerilim hattına kanca atma usulüyle bağlanmış vaziyette kayıt dışı bir elektrik trafosu buldu. 160 kilovolt amper gücünde olduğu belirlenen trafonun enerji bağlantısının ise hiç bir güvenlik tedbiri gözetilmeden gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Trafoya el konuldu ekipler, önce kaçak mobil trafonun yüksek gerilim hattı ile olan bağlantısını kesti ve buraya getirilen vinç aracılığı ile trafo yerinden söküldü.

Mobil trafo sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı

Sahibi ile ilgili yasal işlemler devam ederken, el konulan trafonun kayıt altına alınması için de gerekli işlemlere başlandı. Dicle Elektrik tarafından el konulan trafo gibi bölgede birçok kaçak trafo bulunuyor. Yaz aylarında daha çok tarımsal sulama amacıyla kullanılan ve yakalanmaması için sık sık yeri değiştirilen kaçak trafoların usulsüz biçimde gerilim hattına bağlanması, sökülmesi veya taşınması sırasında sadece Derik ilçesinde 2 kişinin elektrik akımına kapılarak ağır şekilde yaralandıkları öğrenildi.

Dicle Elektrik yetkilileri de bunun üzerine vatandaşları kaçak trafolara karşı duyarlı olmaları konusunda uyardı. Yetkililer, bu tür kaçak trafoların kullanıcılarının yanı sıra çevrede yaşayan vatandaşlar için de büyük tehlikeye oluşturduğuna dikkat çekti.