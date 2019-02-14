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Mardin'de "İyi Uygulama Örnekleri Çalıştayı"

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal: - "Bakanlığımız son dönemlerde sıkça konuşulan haksız fiyat artışı ile ilgili mobil uygulamalar kurmuştur. Vatandaşlarımız uygulama vasıtasıyla şikayetlerini anında fotoğraflayarak bizlere aktarmaktadır. Biz de bu durumlara müdahale ederek gereken çalışmaları yapmaktayız" - Mardin Büyükşehir Belediye Başkanvekili Vali Mustafa Yaman: - "Tüketici Hakları Zabıta Birimimizi oluşturduk. Birimimiz tüketicilerin menfaatine çalışmalar yapacak"

14 Şubat 2019 Perşembe 15:46
Mardin'de "İyi Uygulama Örnekleri Çalıştayı"

MARDİN (AA) - Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal, "Bakanlığımız son dönemlerde sıkça konuşulan haksız fiyat artışı ile ilgili mobil uygulamalar kurmuştur. Vatandaşlarımız uygulama vasıtasıyla şikayetlerini anında fotoğraflayarak bizlere aktarmaktadır. Biz de bu durumlara müdahale ederek gereken çalışmaları yapmaktayız." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen ikinci 100 günlük eylem planı kapsamında hazırlanan "İyi Uygulama Örnekleri Çalıştayı" Ticaret Bakanlığı, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile Mardin'de bir otelde düzenlendi.

Erdal, çalıştayda yaptığı konuşmada, tüketici haklarının yasal koruma altına alınması ve bu haklara gösterilen duyarlılığın gelişmiş ülke olmanın temel göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile tüketiciyi daha iyi seviyede korumaya yönelik tedbirler aldıklarını söyleyen Erdal, tüketici hakem heyetleriyle tüketici, sağlayıcı ve satıcı arasındaki uyuşmazlıkların mahkemeye yansımadan masrafsız, hızlı ve kolay bir şekilde çözüme bağlanmasını sağladıklarını belirtti.

Ahmet Erdal, sorunları kaynağında çözüme ulaştırmak için tüketicilerin şikayetlerini dikkate aldıklarını dile getirerek, Alo 175 tüketici yardımlaşma hattı ile tüketicilerin sorunlarına anında cevap verdiklerini, geçen yıl 517 bin 177 çağrıyı cevapladıklarını bildirdi.

Tüketicilerin sadece ekonomik çıkarlarını değil, sağlık ve güvenliklerini korumak için de gerekli bütün çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Erdal, şöyle konuştu:

"Bunun yanında bakanlığımız son dönemlerde sıkça konuşulan haksız fiyat artışı ile ilgili mobil uygulamalar kurmuştur. Vatandaşlarımız uygulama vasıtasıyla şikayetlerini anında fotoğraflayarak bizlere aktarmaktadır. Biz de bu durumlara müdahale ederek gereken çalışmaları yapmaktayız. Yapılan çalıştaylarda en önemli paydaşlarımız belediyelerimiz ile koordinasyonumuzu arttırmakta, çalışma ortağımız olarak mevzuat ve yasaların öğrenilmesinin yanında yol haritası belirlemede fayda vermektedir."

Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman ise çalıştayı önemsediklerini anlattı.

"Belediye olarak Tüketici Hakları Zabıta Birimimizi oluşturduk. Birimimiz tüketicilerin menfaatine çalışmalar yapacak." ifadelerini kullanan Yaman, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Teröre müzahir, destek veren, teröristlerle iç içe olan ve belediyenin bütün imkanlarını teröre veren belediyelere ilişkin kayyum atanmasındaki maksat aslında, belediye terörist ilişkisini ortadan kaldırmak. Ömerli Jandarma Karakolunda, Ömerli Belediyesinin kamyonuna konulmuş bomba patlatıldı. Mazıdağı Belediyesinin araçları ve elemanlarıyla başka bir jandarma karakolunda bomba patlatıldı. Görevden alınan belediye başkanı, 650 milyon lira borç bıraktı. Bir kilometre asfalt yapılmamış, her yer çöp. Şehir baskı altına alınmış itiraz eden yok. Şimdi 4 bin 700 kilometre yol ağımız var."

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 15:46
  1. "İyi Uygulama Örnekleri Çalıştayı"
  2. mardin
  3. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanvekili Vali Mustafa Yaman
  4. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal

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